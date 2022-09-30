Водитель автобуса признан невиновным в аварии, оставившей Кату без света

Полиция Кату закрыла дело о дорожной аварии 13 февраля, в результате которой район на четыре часа остался без электричества. Виновницей аварии признана водитель автомобиля, начавшая выполнять разворот, не убедившись в безопасности маневра, и спровоцировавшая аварию.

Варанья Промпинпарат

14 Февраля 2019, 04:07 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб / CCTV

Фото: Иккапоп Тхонгтуб / CCTV

Туристический автобус сбил мачту электропередач перед кондоминиумом dCondo Kahtu на Phra Phuket Kaew Rd. во второй половине дня 13 февраля. Водитель автобуса был вынужден вывернуть руль влево, чтобы избежать столкновения с начавшим выполнять разворот автомобилем Toyota Fortuner, и врезался в столб.

От удара бетонная конструкция переломилась пополам. Несмотря на повреждения кабины автобуса, 28-летний водитель Айтхакорн Джараткланг избежал серьезных травм. Спровоцировавший аварию Fortuner скрылся с места событий, однако затем управлявшая им женщина добровольно явилась в полицейский участок.

Как пояснил капрал полиции Кату Пхатчара Вичерннара, легковой машиной управляла 45-летняя Сайчон Муасикэу. Она была признана виновной в опасном вождении, повлекшем за собой причинение имущественного вреда, и оштрафована на 400 бат. Также женщине предстоит оплатить ремонт автобуса и все работы, связанные с заменой поврежденной мачты электропередач.

 

 

 

