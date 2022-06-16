Таиланд отменяет миграционные карточки для авиапассажиров

Правительство Таиланда приняло решение временно освободить туристов из-за рубежа от заполнения миграционных карт (форма ТМ 6) при прибытии в страну через международные аэропорта. Таким образом власти хотят сделать процесс прилета более комфортным и ускорить прохождение процедур по прибытию.

15 Июня 2022, 12:54 PM

Пассажиры в бангкокском аэропорту Suvarnabhumi. Фото: Arnun Chonmahatrakool / Bangkok Post

О временной отмене ТМ 6 объявил премьер-министр Прают Чан-Оча после совещания 14 июня, на котором, среди прочего, обсуждалась ситуация в аэропортах, некоторые из которых с трудом справляются с возвращающимся пассажиропотоком. Одной из причин официально объявлена необходимость заполнения пассажирами различных бланков и форм, пишет Bangkok Post.

Генерал Чан-Оча отметил, что власти посмотрят, какие результаты принесет отказ от ТМ 6 для иностранных гостей и при необходимости скорректируют решение, особенно если выяснится, что без этих форм официальные лица не смогут «отслеживать пассажиров». Официальное распоряжение Министерства внутренних дел должно быть готово примерно через неделю.

Заместитель официального представителя правительства Трайсури Тайсаранакун добавила, что для пассажиров, прибывающих в Таиланд морским и наземным транспортом формы ТМ 6 остаются обязательными. При этом отказ от них может позволить сэкономить 45,5 млн бат, поскольку печать каждой карточки стоит порядка 70 сатангов, а в допандемийные годы их приходилось печатать в количестве свыше 60 млн штук в год.

При этом Иммиграционное бюро и другие подразделения Королевской полиции Таиланда собирают информацию о въезжающих в страну иностранцах и другими методами: в аэропортах действует система биометрического контроля, личные данные указываются в заявлениях на визы и Thailand Pass. Для тайских граждан иммиграционные карты ТМ 6 были отменены еще в 2017 году.